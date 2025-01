El experimentado arquero Keylor Navas se convirtió, este martes por la noche, en el quinto refuerzo de Newell's Old Boys para disputar de la Liga Profesional de Fútbol 2025.

A través de sus redes sociales, el club del Parque Independencia anunció la incorporación del ex Real Madrid y PSG. Aunque todavía no se informaron los detalles de la contratación, el ex portero de la Selección de Costa Rica llegaría con el pase en su poder y se quedaría en la Lepra por lo menos un año.

El futbolista de 38 años lleva ocho meses sin competencia oficial, después de que finalizara su vínculo con el PSG y se retirara de la selección de Costa Rica. En su última temporada en el elenco francés, Navas fue suplente del italiano Gianluigi Donnarumma, y solo jugó 4 partidos.

En París, Keylor fue compañero de Lionel Messi entre 2021 y 2023. En ese período se generó una buena relación entre ambos y el centroamericano le pidió referencias al rosarino antes de firmar con Newell's.

Navas jugó tres Mundiales para su selección, en Brasil 2014, Rusia 2018 y Qatar 2022.