Newell's sacó adelante un partido complejo ante Godoy Cruz en el Coloso con una victoria que significa consolidación de local. El DT Gabriel Heinze destacó la entrega del equipo luego de haber jugado más de media hora con un hombre menos por la expulsión de Willer Ditta.

"Once contra once fue un partido muy parejo. En el primer tiempo nosotros pudimos imponernos, ellos también en pasajes. Con uno menos empezamos a defender más bajo, fueron cinco o seis minutos desde la expulsión que no pudimos dar pases seguidos", analizó en conferencia de prensa y agregó: “Después el equipo lo supo jugar”.

Tener un jugador menos no es nada fácil en este fútbol. "Enfrentamos a un equipo muy bueno, es la primera vez que nos posicionan seis jugadores por delante, con gente técnicamente muy buena, era un partido muy complejo y sabíamos que lo íbamos a sufrir".