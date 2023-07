El DT leproso, Gabriel Heinze, volvió a criticar al arbitraje, tras la derrota de su equipo ante Central Córdoba de Santiago del Estero por dos a cero, y afirmó: "Posiblemente, sea una cosa personal contra mí".

Al ser consultado sobre el penal para Newell's que no fue sancionado, el entrenador afirmó: "Voy a probar no hablando nada, cada vez que hablo y digo lo que pienso, siguen perjudicando a mi equipo. Ahora me callo la boca, las injusticias son duras, pero a la larga, el bueno gana, no siempre gana el malo".

Respecto al rendimiento del su equipo, el técnico reconoció: “La verdad que juegan, llegan a la fase final, llegan como nosotros queremos, lo único que hay que hacer es empujar el balón porque llegamos muy cerca del arco”.

“Estas cosas pasan, pero repito que la única manera de volver a tener una alegría es por este camino”, concluyó el Gingo.