El entrenador de Newell's, Gabriel Heinze, habló sobre el debut con victoria de la Lepra que llega luego de la eliminación de la Copa Sudamericana, y se refirió a su expulsión luego de cruzarse con el línea.

Heinze vio la roja luego de que el línea pidiera su expulsión. "Nunca me dirigí al impresentable este. Me da tristeza e impotencia que un tipo de estos quiera ser protagonista", sostuvo. El árbitro principal Pablo Echavarría se acercó y y le dijo que perdía autoridad si no lo echaba. "Le diría que no perdiste la autoridad pero si el respeto, yo nunca me dirigí al juez de línea".

"Hay que reconocer a estos chicos que vienen de una eliminación que nos jodió a todos, pasamos momentos tristes y en soledad, con muchos chicos llorando, y eso es porque lo sentís y querés defender a esta institución", explicó.

"Decidimos jugar mano a mano como en el primer tiempo. Podría haber puesto un jugador más defensivo como Luciano, pero quise jugar con un jugador más posicionado como Ramiro (Sordo)".

"Después de la expulsión nosotros cambiamos. Posicionalmente, ellos ya no estaban jugando con cinco, entonces saco un central y armo la línea de cuatro", precisó sobre la decisión de sacar a Mansilla e incluir a Mosquera, que luego vio la roja.