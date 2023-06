Gabriel Heinze contuvo en parte su fastidio por los puntos que Newell's resignó este lunes en el Coloso al no pasar del empate con Unión de Santa Fe. Pero también deslizó una crítica sostenida contra el criterio del VAR, que determinó la anulación polémica de un gol de Brian Aguirre, por un off side de Ramiro Sordo que no existió.

El DT leproso realizó un incisivo reclamo y reveló un detalle no tenido en cuenta en el fútbol argentino, al pedir que el "VAR debe llevar la misma cantidad de cámaras a todos los partidos".

A Newell’s se lo privó del segundo tanto en el empate 1-1 ante el Tatengue por una posición adelantada que no quedó clara más allá de las líneas que trazó el VAR y Heinze apuntó directamente a la utilización del mismo y su aplicación "según la importancia de los partidos".

"La verdad que no sé cómo es la historia del VAR, pero depende de la importancia del partido traen dos, cuatro, ocho o 16 cámaras, y posiblemente haya algunas que no se ven. Ya nos pasó con otras acciones”, apreció el "Gringo" en la conferencia de prensa pospartido en el estadio Marcelo Bielsa..

“Pero ellos son los que deciden. Es como lo que le dije al árbitro (Pablo Echavarría): ‘cuando vos te equivocas no pasa nada, y si yo me equivoco, me echan’. Porque lo del VAR es algo muy bueno, pero si traemos todas las cámaras, las traemos todos los partidos. Porque cada partido es importante, no uno menos que otro. Y sino pregúntenles a los demás entrenadores", inquirió finalmente el entrenador.