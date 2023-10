El entrenador de Newell's Old Boys, de Rosario, Gabriel Heinze se expresó tras el empate de su equipo frente a Platense y dijo que no sabe "nada de táctica, pero sí de caerse y levantarse”.

"No sé un carajo de táctica, pero sé de caerse y levantarse, y estos chicos lo están haciendo", manifestó Heinze luego de la igualdad frente al “Calamar” en Vicente López.

"Me gustó mucho cómo abordaron el partido después de haber jugado hace tres días. Sienten lo que están haciendo, se lo dije a ellos, que eso ya va a pagar. Posiblemente no pague ahora, pero estos chicos han hecho partidos que merecen más", analizó el entrenador de 45 años.

“En líneas generales estuvimos bien, lo buscamos en todo momento, llegamos a las alturas que queríamos. Tuvimos muchas posibilidades. Nosotros defendimos los golpes. Ellos tuvieron sólo una a lo último", agregó.

"Este año fue de los que mi equipo ha producido más y no se lo ha llevado. Tengo errores y tengo que seguir creciendo para que mis equipos ganen. Como todo en el trabajo uno planea un proyecto y lo va desarrollando en el día a día. Tenés esa ilusión y ganas de que así sea", expresó.

"Trato de poner ideas y ellos lo llevan a cabo. Es una construcción de todos y sabía que no iba a ser fácil. No sabía que iba a tener un grupo noble y trabajador. Pudimos trabajar como se planteó. A veces no nos dio más alegrías", cerró.