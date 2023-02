Gabriel Heinze sintió el primer piñazo como DT de Newell's al quedar eliminado de la Copa Argentina por un equipo que milita tres categorías más abajo como Claypole. El hincha leproso lo hizo sentir en San Nicolás con murmullos y malestar explícito. Al respecto el entrenador leproso contestó: “Me molestaron y me ponen mal los silbidos de la gente”.

No parecía para menos. El equipo no tuvo peso y nunca pudo vencer la defensa del equipo de la C más allá de algunas ráfagas. “Me molestaron y me pone mal los silbidos de la gente. Pero esto puede pasar, en este deporte la memoria es frágil. Me duele y mucho pero tenemos que seguir trabajando. El hincha es hincha. No quiero generar ninguna polémica. No puedo responder por lo que hace otra persona sino por lo que hago yo".

Sobre el partido observo: "Las sensaciones son de tristeza por la eliminación. Esto es futbol. El equipo intentó abrir el marcador, estuvo en mucho tiempo bien posicionado y ellos tuvieron una ocasión y la supieron aprovechar. Toda derrota así preocupa y tengo muy claro dónde estoy y qué pueden llegar a decir ustedes", en referencia a los periodistas.

En cuanto a los diez cambios respecto al último partido del torneo y con un mix algo raro, sostuvo: “No se quiso guardar a ningún jugador. Nosotros planteamos ese partido con esta gente que venía jugando. Analizo el rival y ellos tienen otro posicionamiento. Considero que lo que pusimos es lo mejor que teníamos. Siempre el posicionamiento que tengamos va a depender del rival”.