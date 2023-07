La victoria de Newell's tuvo su momento crítico cuando convirtió el segundo tanto en pocos minutos pero el VAR revisó un foul inexistente y anuló el tanto. Eso sacó al DT leproso, Gabriel Heinze, que terminó expulsado por las airosas críticas al árbitro.

En conferencia de prensa, con los ánimos más tranquilos, Heinze reconoció que estuvo bien echado porque se sacó, pero no se da por vencido y remarca que hubo injusticia del VAR. "Fue un gol mal anulado, si esto está bien deben cobrarla en todas las acciones".

"Estoy bien expulsado porque me fui de la línea, pero me expulsa el juez de línea, que no sé cómo escuchó lo que le dije. De todos modos, no tenía que haber salido de mi lugar", sostuvo.

En cuanto al partido, sostuvo que después de los primeros minutos pudieron “empezar a jugar como estos chicos saben hacerlo”. "Hoy hicimos goles y nos anularon otros, que no tendrían que haber anulado. Ustedes deberían decirlo porque somos todos de Rosario y estamos peleando contra toda esta gente".