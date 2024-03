El mediocampista de Newell's Franco Díaz estuvo en el ojo de la tormenta este miércoles, luego de la filtración de un polémico video en el que dice ser hincha de Central.

En las redes sociales, circuló esta tarde una grabación de pocos segundos, en la que dos mujeres le preguntan a Díaz "de qué cuadro" es, a lo que el jugador le responde que "de Rosario Central".

Rápidamente, los hinchas leprosos expresaron su malestar y enojo con el futbolista, que al poco tiempo tuvo que realizar un descargo en su cuenta de Instagram.

En el mismo, el mediocampista dijo que él no es de Central, y que fue una frase que pronunció para “zafar” de una “situación tensa”.

“Hay un video circulando que no es mi forma de pensar ni de sentir. No me di cuenta que me estaban grabando, fue bajo una situación tensa en la que había gente rodeando mi auto. Lo dije más que nada para zafar de la situación. Quiero aclarar que estoy 100% comprometido con Newell’s, que estoy muy contento en el club más grande del Interior y que eso del video no es algo cierto. No es algo que piense ni sienta. Espero que todos los que se sintieron ofendidos con eso sepan disculparme y entenderme”, dijo el jugador a través de una historia de Instagram.

Sin embargo, a pesar de sus disculpas, Díaz recibiría una sanción por parte del club, aunque todavía no trascendió cuál sería la misma. Lo cierto es que el malestar en los hinchas aún permanece.