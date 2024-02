El emotivo cruce entre Messi y Franco Díaz: "Le dije que lo amaba mucho"

Apenas finalizado el histórico amistoso del jueves entre Newell's y el Inter Miami, llegó el momento que los jugadores leprosos quizás más esperaban, aún por sobre el partido en sí: poder pedirle una foto a Lionel Messi e intentar cambiarle la camiseta.

Si bien la ‘Pulga’ se copó y repartió fotos y saludos con cada uno de los integrantes de la delegación rojinegra, hubo un momento que duró varios segundos y se llevó todos los flashes y la imagen de la transmisión televisiva.

El mediocampista Franco Díaz, autor del gol rojinegro en el empate 1 a 1, fue sobre la ‘Pulga’ y le dio un largo abrazo, mientras le contaba algo al oído. Messi le devolvió el gesto y se le dibujó una sonrisa en el rostro, al tiempo que otros jugadores leprosos se acercaban para poder saludarlo.

Pero, ¿qué fue lo que le dijo el joven volante de 22 años al capitán de la selección campeona del mundo?

En una entrevista con DSports, Díaz reveló: "Me acerqué y le dije que lo amaba mucho, que estaba cumpliendo un sueño".

“Fue una de las mejores cosas que me pasó en mi vida. Para mí, Messi significa mucho, mi esposa sabe que al lado de él no tiene chances. Es más, mi hijo se va a llamar Lionel”, continuó el jugador ex Platense y Temperley.

Además, también contó: “Me voy a tatuar ese abrazo, es el mejor momento de mi vida. Siempre lo banqué, y si alguien hablaba mal de él me quería ir a las manos”.

Horas más tarde, con la imagen de su abrazo ya viralizada, Díaz cambió su foto de perfil en Instagram por la de ese momento, y compartió en publicaciones más fotos de otro abrazo, pero esta vez en el vestuario y explotado en llanto ante la sonrisa de Lionel.

Dicha publicación, la compartió con el siguiente texto: "Todavía no puedo creer lo q me tocó vivir ayer a la noche, un claro ejemplo de que los sueños están para cumplirse. Pensar que tenía 5 o 6 años cuando empecé a seguirte, toda una vida disfrutándote y ayer tuve la posibilidad de abrazarte y decirte lo mucho que te amo. No hay palabras que describan lo que siento todavía. Fueron muchas más alegrías que tristezas en estos años pero siempre estuve del lado correcto. Te amo Lionel Andrés".