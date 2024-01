Newell's Old Boys visitará este jueves por la noche a Central Córdoba de Santiago del Estero, en su estadio Alfredo Terrera, por la primera fecha de la Zona B de la Copa de la Liga 2024.

El partido, que se jugará desde las 21.15, será arbitrado por Luis Lobo Medina y televisado por la señal de cable ESPN Premium.

La Lepra, que ahora es dirigido por el uruguayo Mauricio Larriera en lugar de Gabriel Heinze, contará a priori con la presencia de Franco Díaz, ex volante de Platense, como mediocampista central, quien jugó bien en los dos amistosos de la Serie Río de la Plata disputados en Uruguay.

Además, Ever Banega fue habilitado para jugar y estaría entre los once que van desde el arranque ante el Ferroviario. En tanto, el “Colo” Ramiréz todavía no fue autorizado para hacer su debut en el conjunto rojinegro.

Por otro lado, Central Córdoba, que comienza en el puesto 22do. en la tabla del descenso, vuelve a ser dirigido por el santafesino Abel Eduardo Balbo, exdelantero de Newell's, River, Roma de Italia y la selección argentina,

Balbo dirigió a Central Córdoba en el segundo semestre de 2022, durante 18 partidos (ocho victorias, dos empates y ocho derrotas), lo salvó del descenso cuatro fechas antes del final del campeonato y tras aquella campaña emigró a Estudiantes de La Plata.

Probables formaciones

Central Córdoba: Marías Mansilla; José Gómez, Sebastián Valdez, Federico Andueza, Pablo Minissale y Lautaro Montoya; Mateo Sanabria, Manuel García, Walter Montoya y Matías Godoy; y Christian Ocampos. DT: Abel Balbo.

Newell's: Ramiro Macagno: Armando Méndez, Gustavo Velázquez, Ian Glavinovich y Ángelo Martino; David Sotelo, Franco Díaz y Ever Banega; Ignacio Schor y Brian Aguirre; y Guillermo May. DT: Mauricio Larriera.

Cancha: Central Córdoba.

Horario de inico: 21.15.

Árbitro: Luis Lobo Medina.

TV: ESPN Premium.