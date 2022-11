"Si alguien pretende que no vaya a la cancha de Newell's viviendo a diez cuadras y jugándose un partido de Newell's, directamente que no me contraten porque voy a ir siempre", dijo Gerardo Tata Martino en una entrevista. La frase puede parecer fuera de contexto, pero hay fundamentos.

El DT de la selección mexicana se sacó una foto con Lionel Scaloni en julio de este año en el Coloso Marcelo Bielsa en un partido de la Lepra. La foto, obviamente, se viralizó. Pero también generó rechazo del periodismo de México, que no dudó en cuestionar al Tata por posar junto al colega que será rival en el Mundial de Qatar.

Respecto de la foto narró: "Fuimos con mi hijo y sus amigos a la cancha y ellos llevaron el termo para tomar mates. Cuando terminó el primer tiempo mi hijo me dijo que se había quedado sin agua. «Andá a buscar al palco presidencial», me pidió y está a pocos metros del mío. Saludé al presidente, cargué el termo con agua y me volví a mi lugar. Al rato me golpearon la puerta y me dijeron que Lionel (Scaloni) estaba hablando con alguien y que no había podido saludarme y que quería venir a hacerlo. Entonces le dije que iba yo a saludarlo".