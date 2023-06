La ausencia de Alejandro “Papu” Gómez de la convocatoria de la Selección argentina luego de la consagración en Qatar llamó la atención, pero a medias. Luego del Mundial comenzaron a dar vueltas muchas teorías conspirativas que involucraron diversas posibilidades sobre una posible pelea entre el delantero del Sevilla y los demás jugadores de la Scaloneta. Los protagonistas nunca hablaron del tema, por eso la incertidumbre crece y en las últimas horas se lanzó una nueva versión.

“Lo que me dicen es que al Papu se le habría ido la mano con algunos fueguitos o mensajitos vía redes con algunas mujeres. Él explicó que no, que no se dio cuenta, bla bla, porque hubo un planteo”, dijo el periodista Pablo Layus, en el programa Intrusos, este miércoles.

Luego del título obtenido, el delantero, que supo ser parte del equipo campeón del mundo, dejó de aparecer en fotos con los jugadores, así como cortaron esa dinámica de mensajes y respuestas en los posteos de Instagram.

Por el momento, no ha habido confirmaciones ni desmentidas a esta versión, una más en la larga lista. Lo cierto es que el alejamiento es un hecho, y está más certero que nunca.