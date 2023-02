Como cada año, luego de la premiación, se dan a conocer los votos de cada uno de los jugadores, y en este caso, resaltó el de David Alaba, quien eligió a Lionel Messi como el mejor, aunque en la terna estaba su compañero de equipo Karim Benzema.

La decisión del defensor generó graves repercusiones en las redes sociales en donde el futbolista recibió ataques racistas. Muchas de sus publicaciones recientes fueron comentados con el hashtag #AlabaOut, que ganó fuerza en Twitter e Instagram cuando los fanáticos descontentos expresaron su enojo por la elección de sus premios.

Pero eso no es todo. Según informaron medios españoles, el austríaco conversó con el francés para explicarle el porqué de su votación. Lo hizo este martes por la mañana en el vestuario, antes del entrenamiento del equipo Merengue.

El voto de Alaba no habría cambiado el resultado del eventual ganador, pero varios fanáticos del Real Madrid vieron su elección como una traición a su compañero de equipo del club y perjudicando sus posibilidades de ganar.

Además, también quiso aclarar en las redes sociales: “Con respecto al premio FIFA The Best: la selección nacional de Austria vota por este premio como equipo, no solo yo. Todos en el consejo del equipo pueden votar y así es como se decide”.