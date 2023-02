En la gala de los premios The Best, realizada en la Sala Pleyel de París, Francia, además de encontrarse los mejores futbolistas de la actualidad y los entrenadores más destacados, también fueron invitadas varias leyendas como Ronaldo. El brasilero se cruzó con Lionel Messi y Antonela Roccuzzo cuando ingresaba y compartieron una entretenida charla de amigos que quedó registrada.

“Leo, ¡qué lindo estás”. Enhorabuena por el Mundial”, le dijo y luego soltó: “En el Mundial te vi cómo disfrutabas, es increíble. Me alegré un montón”. Saludó a Antonela y siguió hablando con Leo. Después hablan de un partido de fútbol en el que parece ser que el “Cholo”, posiblemente Simeone, le metió un codazo a Ronaldo y no le cobró penal.

En un momento el Fenómeno le comenta que se quedará toda la semana en París y le dice al rosarino: “Tomemos un café”. Más argentino no se consigue. Por último, le hace una broma sobre el premio The Best. “Uno más de nuevo”, a lo que Messi le contesta: "No sé no sé". "¿Cómo que no sabes?", y ambos ríen.