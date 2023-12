Filipe Luís, exjugador del Atlético Madrid, contó que provocó a Ángel Di María con un golpe bajo que le sugirió Sergio Agüero. El testimonio se volvió viral y las críticas hacia el Kun no tardaron en llegar.

“Voy a abrir mi corazón acerca del mayor arrepentimiento de mi carrera. Si hay algo de lo que me arrepiento mucho y me gustaría volver en el tiempo para no hacerlo de nuevo, fue contra Di María”, contó el futbolista brasileño a Charla Podcast.

Y profundizó: “Cuando llegué al Atlético, íbamos a jugar contra el Real Madrid y Agüero me dijo: ‘Filipe, acercate a Di María y hablale de su esposa’. Fui y le dije: ‘Tu esposa no se qué’ y dije el nombre de su mujer”.

Sobre la reacción de Fideo, recordó: “Me miró cabizbajo. Ese partido marqué y le gané todo; a él realmente no le fue bien. Llegué a mi casa y me arrepentí mucho”. “Di María… Mil disculpas, amigo. Perdón por haberte hecho eso”, cerró.