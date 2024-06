Por la segunda fase de la Copa Santa Fe, los representantes de la Asociación Rosarina de Fútbol definieron su suerte este fin de semana. El sábado, Unión de Álvarez perdió por la mínima ante Belgrano de Serodino y quedó eliminado tras el 2 a 2 de local en la ida.

Por su parte, Coronel Aguirre revirtió el 1-2 de la ida ante Unión de Arroyo Seco con el mismo resultado y se impuso por 5 a 4 en la definición desde el punto penal. Los de Villa Gobernador Gálvez se medirán ante Argentino, campeón en 2022, en la próxima fase.

El otro equipo rosarino que se sumará en dieciseisavos, Central Córdoba se enfrentará a Centenario de San José de la Esquina el miércoles 26 desde las 21 de visitante y el 3 de julio en el Gabino Sosa.

Ya en octavos de final, Newell's espera por el ganador de Ferrocarril del Estado de Rafaela y Montes de Oca mientras que Central chocará con el vencedor de Aguirre y el Salaito asegurando un equipo de la Rosarina en cuartos.

Segunda Fase

Racing de Teodelina 0-0 Jorge Newbery de Venado Tuerto - Global 2-0

Racing de Villada 1-3 Centenario de San José de la Esquina - Global 3-3 (4-5 en penales)

Juventud Pueyredon de Venado Tuerto 1-1 Atlético Elortondo - Global 2-2 (3-2 en penales)

Belgrano de Serodino 1-0 Unión de Álvarez - Global: 3-2

Libertad de San Jerónimo Norte 2-0 Ferro Dho - Global: 2-1

Juventud de Esperanza 1-0 Ben Hur de Rafaela - Global: 3-2

Montes de Oca 1-1 Club Americano de Carlos Pellegrini - Global: 2-2 (4-2 en penales)

Racing de Reconquista 2-4 Matienzo de Romang - Global: 2-5

Atlético y Tiro de Reconquista 3-2 Barrio Norte de Avellaneda - Global 4-4 (5-4 en penales)

Coronel Aguirre 2-1 Unión de Arroyo Seco - Global 3-3 (5-4 en penales)

Giuliani FC 2-1 Colón de San Justo - Global 3-2

Tiro Federal de Felicia 0-1 Náutico El Quilla - Global 0-3

Peñarol de Rafaela 1-1 Sportivo Norte de Rafaela - Global 2-1

Ferrocaril del Estado 0-1 Atlético San Jorge - Global 1-1 (6-5 en penales)

Próxima fase

Atlético y Tiro de Reconquista vs Matienzo de Romang

Atlético Tostado vs Libertad de San Jerónimo Norte

Unión de Sunchales vs Peñarol de Rafaela

Juventud de Esperanza vs Giuliani de Gdor. Crespo

9 de Julio de Rafaela vs Náutico El Quillá

Montes de Oca vs Ferrocarril del Estado

Atl. Susanense vs Argentino de Las Parejas o Def. de Armstrong

Sportivo Las Parejas vs Belgrano de Serodino

Argentino de Rosario vs Coronel Aguirre

Central Córdoba vs Centenario de San José de la Esquina

Juventud Pueyrredón de Venado Tuerto vs Racing de Teodelina