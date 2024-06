En la noche del miércoles se conocieron los primeros clasificados a los dieciseisavos de final de la Copa Santa Fe. Centenario de San José de la Esquina, Racing de Teodelina y Juventud Pueyredon de Venado Tuerto avanzaron a la siguiente ronda.

Racing de Teodelina empató 0 a 0 con Jorge Newbery de Venado Tuerto y con la victoria por 2 a 0 en la ida consiguió la clasificación. Por su parte, Centenario de San José de la Esquina eliminó por penales a Racing de Villada y Juventud Pueyredon de Venado Tuerto a Atlético Elortondo por la misma vía.

Los representantes de la Asociación Rosarina de Fútbol jugarán el próximo fin de semana. Unión de Álvarez visitará a Belgrano de Serodino el sábado tras el 2 a 2 de la ida mientras que Coronel Aguirre recibirá a Unión de Arroyo Seco el lunes para revertir el 2 a 1 del primer juego.

Segunda fase

Miércoles 12

Racing de Teodelina 0-0 Jorge Newbery de Venado Tuerto - Global 2-0

Racing de Villada 1-3 Centenario de San José de la Esquina - Global 3-3 (4-5 en penales)

Juventud Pueyredon de Venado Tuerto 1-1 Atlético Elortondo - Global 2-2 (3-2 en penales)

Domingo 16

15:30 - Belgrano de Serodino vs Unión de Álvarez (Ida:2-2)

16:00 - Libertad de San Jerónimo Norte vs Ferro Dho (Ida:0-1)

16:00 - Juventud de Esperanza vs Ben Hur de Rafaela (Ida:2-2)

16:16 - Montes de Oca vs Club Americano de Carlos Pellegrini (Ida:1-1)

16:30 - Racing de Reconquista vs Matienzo de Romang (Ida:0-1)

19:00 - Atlético y Tiro de Reconquista vs Barrio Norte de Avellaneda (Ida:1-2)

Lunes 17

15:30 - Coronel Aguirre vs Unión de Arroyo Seco (Ida:1-2)

15:30 - Giuliani FC vs Colón de San Justo (Ida:1-1)

15:30 - Tiro Federal de Felicia vs Náutico El Quilla (Ida:0-2)

16:00 - Peñarol de Rafaela vs Sportivo Norte de Rafaela (Ida:1-0)

Miércoles 26

20:30 - Argentino de Las Parejas vs Defensores de Armstrong (Ida:0-5).