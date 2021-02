San Telmo venció anoche a Deportivo Madryn por 3 a 1 en la definición con tiros desde el punto penal, tras igualar 0 a 0 al cabo de los 90 minutos reglamentarios, y ascendió por primera vez en su historia a la Primera Nacional de fútbol, al ganar la final por la quinta promoción a la categoría superior.



El encuentro se llevó a cabo en el estadio Coloso Marcelo Bielsa, de Newell's Old Boys de Rosario, y en la serie de los penales el arquero de San Telmo, Alan González, fue el héroe de la noche al contener los disparos de Emiliano López y Cristian Cahue.



De esta manera, San Telmo se quedó con el quinto ascenso a la Primera Nacional, que estaba reservado para que lo jueguen los perdedores de las finales de los torneos reducidos de la Primera B y del Federal A.



El cotejo fue trabado y con escasas emociones ante los arcos, con control del balón de San Telmo, que fue de los dos el que más intentó quedarse con la victoria, pero no tuvo profundidad para doblegar al seguro Pablo Lencina, quien evitó las pocas posibilidades que tuvo el "Candombero".



En la definición desde los doce pasos se hizo justicia, porque San Telmo fue más preciso y gracias a las atajadas de Alan González, hijo de Ignacio "Nacho", ex arquero de Racing Club y del seleccionado argentino, se quedó con el merecido ascenso de categoría.



San Telmo acompañará a la Primera Nacional a Almirante Brown y Tristán Suárez, que lograron el ascenso desde la Primera B, y a Atlético Güemes de Santiago del Estero y Deportivo Maipú de Mendoza, que obtuvieron la promoción desde el torneo Federal A.



Sintesis



San Telmo: Alan González; Lucas Arce, Lucas Meza, Ángel Villagra y Santiago Bustos; Alexander Zurita, Damián Toledo, Esteban Rueda y Ramiro López; Ricardo Ramírez y Javier Velázquez. DT: Pablo Frontini



Deportivo Madryn: Pablo Lencina; Mauro Peinipil, Cristian González, Nicolás Torres y Fabricio Elgorriaga; Gaspar Triverio, Marcos Pérez, Fabio Giménez y Julio Zuñiga; Franco Niell y José Michelena. DT: Ricardo Pancaldo.



Definición por penales:



Para San Telmo convirtieron Gastón Ada; Damián Toledo; y Rodrigo Depetris; Javier Velázquez remató desviado.



Para Madryn marcó Rodrigo Bona; Fabio Giménez disparó al travesaño; mientras que los tiros de Emiliano López y Cristian Cahue fueron atajados por Alan González



Cambios: en el segundo tiempo, antes de comenzar, Sebastian Jeldres por Gaspar Triverio (DM); Rodrigo Depetris por Alexander Zurita (ST); 18m. Cristian Canuhé por Julio Zuñiga (DM) y Emiliano López por Franco Niell (DM), 22m. Gonzalo Añasgo x Santiago Bustos (ST) y Gastón Ada por Ricardo Ramírez (ST); 40m. Nicolás Capellino por José Michelena (DM); Lucas Melgarejo por Esteban Rueda (ST); y 46m. Rodrigo Bona por Marcos Pérez (DM).



Amonestados: Javier Velázquez (ST), Marcos Pérez (DM), Damián Toledo (ST), Cristian González (DM) y Bruno Peinipil (DM).