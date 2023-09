Lionel Scaloni brindó una conferencia este miércoles en la previa del comienzo de las Eliminatorias Sudamericanas y sorprendió al opinar sobre el alto precio de las entradas para ver a la Seleccción, que arranca en los 19 mil pesos para las populares.

“Las entradas las tuve que comprar, asi que imaginate. Me gasté 900 mil pesos. Las pagué, cómo no las voy a pagar. Después te muestro el recibo si querés”, dijo y siguió: “Me cuesta mucho como a todos, pero yo no soy nadie para poner el precio de las entradas. Yo por mí que vaya gratis la gente”.

Las entradas para ver el debut de la Selección en las Eliminatorias Sudamericanas ante Ecuador se agotaron en tan solo una hora y media. Los fanáticos arrasaron con los tickets para el partido que se disputará este jueves en el estadio Monumental.