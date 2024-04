Real Madrid le ganó agónicamente a Barcelona por 3 a 2 y se encaminó más que nunca hacia el título de LaLiga en España.

Con este resultado, el equipo madrileño (1º) estiró a 11 su ventaja sobre los catalanes (2º) con solo seis fechas por delante.

Vinícius Jr. de penal, Lucas Vázquez y Jude Bellingham en tiempo de descuento anotaron para el Madrid, mientras que Andreas Christensen y Fermín López sumaron para la visita.

Los de Carlo Ancelotti, que vienen de eliminar al Manchester City en la Champions League, alcanzaron los 81 puntos y suma 26 partidos sin derrotas, con 20 triunfos y seis empates.

Esta tarde, el conjunto catalán pudo irse por delante en el marcador a los vestuarios, pero, luego de una larga revisión en el VAR sin una toma clara, la terna arbitral decidió que un remate de Lamine Yamal en el minuto 27 no sobrepasó por completo la línea de gol antes de que Andriy Lunin lo sacara. Otra mala para los de Xavi, fue la salida del mediocampista Frenkie de Jong por una lesión en el tobillo derecho.

El alemán Marc-Andre Ter Stegen, arquero del Barcelona, criticó duramente la ausencia de tecnología de gol en la Liga Española.

"Faltan palabras para las cosas de la tecnología. Que no encuentren un buen ángulo para chequearlo me parece una vergüenza para el fútbol. Otras ligas lo tienen, este mundo mueve mucho dinero y que no haya para lo importante me parece una vergüenza", disparó.

Por su parte, Atlético Madrid cayó por 2 a 0 Alavés en el estadio de Mendizorroza y no pudo levantar cabeza tras la eliminación de la Champions League. Los goles fueron de Carlos Benavídez y Luis Rioja.

En el local jugó Giuliano Simeone, uno de los hijos del entrenador del Atleti. En tanto, Nahuel Molina, Rodrigo De Paul, fue reemplazado en el entretiempo y Angelito Correa fueron titulares en el Colchonero.

Con 35 puntos, Alavés de Luis García se ubicó en el decimotercer puesto, mientras que el conjunto dirigido por Diego Simeone quedó cuarto con 61 puntos, en lugar de acceso a Champions League.

Otros resultados fueron, Villareal venció 2 a 1 a Almería y Getafe igualó 1 a 1 ante Real Sociedad.