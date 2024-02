El arbitraje en el fútbol argentino cada vez está peor y un claro ejemplo de esto se pudo observar en la derrota de Comunicaciones ante Deportivo Riestra por los 32avos. de final de la Copa Argentina.

En el séptimo minuto de juego adicionado, Joaquín Gil cobró un penal fantasma (no hubo contacto entre los futbolistas) y permitió que el equipo del abogado Víctor Stinfale se quedara con el encuentro por uno a cero.

"Estamos con bronca e impotencia. Para el árbitro (Joaquín Gil) fue penal, para nosotros no era penal, pero no tenía mucho más para decir. Fue un poco prepotente. Para nosotros no fue falta y cuando adicionó seis minutos, después dio tres más y estaba por cortar el lateral, pero lo dejó seguir y vino la jugada del penal", dijo el defensor de Comunicaciones, Coronel, a ESPN.

Riestra ganó con el gol agónico de Nicolás Benegas, en el penal sancionado por la supuesta infracción de Cipriano Treppo a Gonzalo Bravo que se transformó en tendencia en redes sociales porque no existió.

"Lo volvimos a ver y no hay ninguna falta. Nos pareció raro lo del árbitro (la designación), porque nunca nos había dirigido. Sabíamos que venía del Federal A. Si te ponen un árbitro que te dirija de la misma categoría o Nacional B, ya lo conoces", señaló el defensor de Comunicaciones.

Por su parte, el presidente de Comunicaciones, Ezequiel Segura, fue duro contra el árbitro del partido: "Estoy indignado. Es una vergüenza lo que está pasando. Otros dirigentes me habían dicho que el árbitro era peligroso, me dijeron que es un sicario. No puede dirigir más. Que se compre una chacra con la guita que le dieron".

El árbitro Joaquín Gil fue protagonista de un nuevo incidente. En 2021 resultó agredido por jugadores de Ben Hur en la final por el ascenso al Federal A contra Racing de Córdoba. Y el año pasado, en otra final por el ascenso al Federal A, recibió golpes de futbolistas de Camioneros Argentinos del Norte de Salta.

Gil participó en la terna de árbitros destacados del Federal A en los Premios Alumni 2023, donde Bruno Amioni fue elegido como ganador.