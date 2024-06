Lionel Messi recordó su frustrado debut en la Selección mayor cuando ingresó y al minuto fue expulsado. Según reveló el que lo consoló y hasta el día de hoy se acuerda fue el Kily González.

“No entendía nada cuando me echaron en mi primer partido con la Selección. El árbitro no tuvo nada de tacto. Entré muerto y llorando al vestuario. No me podía contener”, empezó.

Luego agregó: "El Kily González me dijo 'Tranquilo que a mí me pasó lo mismo y después jugué un montón en la Selección'. Y así fue, llevo un millón de partidos en la Selección. Me quedó muy marcado eso. Fue muy cariñoso conmigo, se apegó y me cuidó".