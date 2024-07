Después del papelón histórico de los Juegos Olímpicos en el partido entre Argentina y Marruecos de París 2024, el director técnico de la ‘Albiceleste’, Javier Mascherano, fue sumamente crítico con los organizadores, comparándolo con un “torneo de barrio” y asegurando: “Es el circo más grande que vi en mi vida”.

El enojo del entrenador argentino se debió a raíz de la decisión arbitral de anular un gol casi dos horas después de convertido, pero también por las enormes fallas de la seguridad francesa.

“Nos tiraron un millón de cosas. Se paró el partido siete veces, no me pasó nunca como jugador que en un partido de este nivel falle siete veces la seguridad. El segundo tiempo no se jugó, entre el tiempo que hacía Marruecos y que se pare siete veces porque entra uno, otro y otro, no me pasó nunca […] Lo que pasó adentro de la cancha fue un escándalo. No es un torneo de barrio, son los Juegos Olímpicos. ¿Cómo van a parar siete veces el partido en el segundo tiempo porque entra alguien a la cancha? A la segunda o tercera vez tenés que tomar una decisión”, dijo Mascherano.

Este martes, el encuentro tuvo que ser interrumpido siete veces por invasiones de cancha, y además los hinchas marroquíes encendieron bengalas y arrojaron bombas de estruendo contra los jugadores argentinos.

Además, también denunció que el lunes ingresaron a robar al entrenamiento del seleccionado, y que le sustrajeron sus pertenencias a uno de los futbolistas: “Ayer entraron al entrenamiento y nos robaron. A Thiago Almada le faltaba el reloj, anillos, todo. En un entrenamiento en los Juegos Olímpicos. No nos gusta que pasen este tipo de cosas. No queremos que nos beneficien ni mucho menos, pero tampoco tomarnos el pelo como nos lo tomaron hoy”.

En el minuto 104 de partido (se habían adicionado 15’ extras), Cristian Medina anotó el empate 2 a 2 para Argentina, y en el festejo hinchas marroquíes comenzaron a invadir la cancha y arrojar bombas de estruendo contra los jugadores. Por este motivo, los futbolistas regresaron a los vestuarios y el partido se dio por interrumpido.

Sin embargo, y a pesar de que en el medio la página oficial había dado el partido por terminado 2 a 2, casi dos horas después, el árbitro hizo reanudar el encuentro, anulando el gol de Medina.

“No tengo una explicación para los jugadores de decirles que durante 1 hora y veinte estuvieron revisando una jugada. Porque está bien, si es fuera de juego es fuera de juego. Ahora: dejame seguir los cuatro minutos con el envión con el que estábamos, no me parés el partido para jugar tres minutos después de una hora y media. Es un papelón”, dijo el director técnico, que luego agregó: “Nunca nos dijeron que estaban revisando la jugada. El partido se suspendió por la seguridad. La página oficial de los Juegos Olímpicos el partido lo puso 2 a 2, en ningún momento hablaron de la revisión”.

El próximo partido de la Selección argentina será este sábado, frente a Irak, y tanto en ese encuentro como en el último contra Ucrania necesitará conseguir triunfos.