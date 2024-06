De cara al inicio de la Eurocopa 2024, los hinchas también se preparan para alentar a sus respectivos países en Alemania. Los fanáticos de Escocia, por ejemplo, se volvieron virales en Argentina tras reversionar la canción “La mano de Dios” de Rodrigo, que había sido dedicada a Diego Armando Maradona.

“No somos Argentina, pero nosotros tenemos a John McGinn / John McGinn y Robbo en la banda, en la banda / Sin Escocia, no hay fiesta / Steven Clark’s Tartan Army / E incluso si no ganamos, ganaremos y bailaremos en Berlín / en Berlín / Sin Escocia, no hay fiesta / Steven Clark’s Tartan Army”, dice la letra.

En tanto, los hinchas argentinos celebraron este homenaje y expresaron su simpatía con Escocia: “Se sabe que los escoceses odian igual o más a los ingleses que nosotros y aman a Diego, de hecho han hecho pancartas con cara del 10 en partidos”, “El Diego no los va a abandonar, estos tipos van a hacer historia”, fueron algunos de los mensajes.

La Eurocopa se realizará en Alemania y será la 17° edición de la competencia. Comenzará el 14 de junio en el Munich Football Arena, la casa del Bayern Munich, donde tendrá lugar el partido inaugural entre Alemania y Escocia, con una capacidad máxima de 66 mil espectadores.