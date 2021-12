Siempre que un futbolista se retira vemos en las redes sociales muchísimos mensajes de aliento, de parte de sus compañeros, de sus ex clubes, etc. Sin embargo, el caso del Kun Agüero es particular, ya que no decide dejar de ser jugador profesional por elección, sino que debe hacerlo para cuidar su salud, a temprana edad.

Este miércoles por la mañana, el delantero brindó una conferencia en la que confirmaba los rumores de los días anteriores, en los que mucho se hablaba de su posible retiro.

Acompañado de Joan Laporta, y con la visita del DT que más veces lo dirigió, Pep Guardiola, el Kun anunció que cuelga los botines, entre lágrimas.

Después del anuncio, las redes sociales se llenaron de mensajes para el crack.