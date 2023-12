Pese a la confirmación de la Liga Profesional de Fútbol, el gobierno provincial descartó que el partido entre Platense y Godoy Cruz por las semifinales de la Copa de la Liga se dispute en el Coloso Marcelo Bielsa. El encuentro estaba previsto para este sábado a las 18.

"Nos enteramos por los medios. No vamos a permitir el partido ni a colaborar este sábado. No es que nos haya molestado. Estamos en el final de una gestión, todos dicen no pasa nada, pero si pasa es para problemas”, dijo Marcos Romero, secretario de Seguridad Pública, en Cadena3.

Y sumó: “Van a tener que buscar otra sede. Deben tener en cuenta en la fecha en la que estamos. Siempre la Liga habla con los clubes, ellos nos consultan y empieza el diálogo entre todos”.

En este marco, la LPF deberá optar por otra sede para disputar el partido que definirá a uno de los finalistas del torneo. El otro duelo, que enfrentará a Central con River, se jugará también el sábado pero a las 22, en el estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba.