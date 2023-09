Luego de la victoria en la altura de Bolivia, Lionel Scaloni fue a la conferencia de prensa y se irritó con un periodista por hacer una extensa pregunta sobre las condiciones de Bolivia. “Ya la entendí a la pregunta”, lo cortó.

En conferencia de prensa, un cronista hizo referencia a lo mucho con la que Argentina superó al conjunto local y con una altura que,según dijo, los extranjeros creen que puede ser mortal. “Áspero...”, dijo Scaloni mientras el hombre seguía hablando. Pero el gringo, corto de cartuchos, lo paró: ¿Qué larga [la pregunta], no? Ya entendí, qué larga, ya entendí", ante la insistencia del periodista local.

"No somos los primeros en ganar acá. Han ganado muchos y han perdido muchos, tiene su dificultad y ya está. No quiero entrar en problemas, en debate. Que tiene la dificultad es evidente, como otras canchas tienen otras dificultades. Punto, no hay otra cosa que decir o aclarar", sentenció el entrenador de la Selección argentina.