Inglaterra y Estados Unidos ganaron y pasan a octavos de final

Inglaterra, con una actuación convincente que lo afianza como candidato, venció a Gales por 3 a 0, obtuvo el pase a los octavos de final del Mundial de Qatar 2022. Por su parte, Estados Unidos le ganó a Irán por 1 a 0 en el estadio Al Thumama por la tercera y última fecha del Grupo B. De este modo Inglaterra primero y Estados Unidos segundo, son los dos clasificadoa a los octavos de final del Mundial Qatar 2022 por el grupo B.

El delantero Marcus Rashford (en dos oportunidades) y el volante Phil Foden definieron el pleito durante el segundo tiempo en el estadio Ahmad bin Ali de Rayán.

Con esta victoria, Inglaterra finalizó primero con 7 puntos y por lo tanto será rival de Senegal (segundo del grupo A) en los octavos de final. Gales quedó eliminado al cabo de un empate (1-1 vs Estados Unidos) y dos derrotas (1-3 vs Irán y 0-2 vs Inglaterra).

El seleccionado dirigido por Gareth Southgate dominó el partido de principio a fin, con marcada presencia ofensiva. Su producción fue de menor a mayor y una vez afianzada la ventaja de dos goles se dio el lujo de realizar cambios para preservar jugadores como Harry Kane, Kyle Walker y Declan Rice.

Inglaterra tuvo la iniciativa frente a un rival que tenía chances escasas de clasificar a los octavos de final e intentó jugar con orden para jugársela en los minutos finales. Gales buscó evitar la goleada, pero se le hizo imposible cuando Inglaterra encontró la contundencia en ataque.

Por su parte, Estados Unidos le ganó a Irán por 1 a 0 en el estadio Al Thumama por la tercera y última fecha del Grupo B y se clasificó a los octavos de final del Mundial Qatar 2022. El gol del pasaje a la ronda final para el equipo americano lo consiguió el futbolista del Chelsea Christian Pulisic a los 38 minutos del primer tiempo.

Estados Unidos finalizó segundo del Grupo B detrás de Inglaterra y jugará el sábado próximo ante Países Bajos, ganador del A, desde las 18.00 en el Estadio Khalifa Internacional.

Irán se despidió de su sexta Copa del Mundo sin cumplir el objetivo de llegar por primera vez a la ronda final.