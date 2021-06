Colón de Santa Fe aplastó a Racing en la final y es, por primera vez, campeón del fútbol argentino. El Sabalero coronó un gran semestre con un 3-0 categórico en San Juan. Los goles fueron de Aliendro, Bernardi y Castro, pero el rendimiento de todo el equipo fue lo que permitió un triunfo tan claro.

"Es una alegría inmensa, creo que no hay palabras para describir esta situación. Hace dos años que salí de mi zona de confort que es Tucumán, que es mi casa, y caí en Colón donde me recibieron de la misma forma que en Tucumán. No hay plata que compre esta gloria", dijo Luis Miguel "Pulga" Rodríguez, emblema del nuevo campeón apenas finalizado el encuentro.

El partido

Colón fue el mejor durante los 90 minutos pero tuvo que esperar hasta el segundo tiempo para plasmarlo en el marcador. En la primera mitad no fueron tantas las situaciones pero ya se lo notaba al Sabalero con los circuitos más afilados que su rival. Lo de Racing fue pálido durante toda la jornada: no pateó al arco.

Los primeros 20 minutos del complemento fueron fundamentales para los santafesinos, que siguieron con su juego dinámico y directo en el último tercio. Y los goles fueron de altísima factura.

Aliendro primero coronó una gran jugada colectiva, y luego lo hizo Bernardi con una gran trepada por izquierda. Dos de los más experimentados se encargaban entonces de dejar a Colón a un paso del torneo.

La frutilla del postre llegó con Castro, a cinco minutos del final, con una definición a sangre fría dentro del área, tomándose el tiempo necesario para controlar y ejecutar. Entonces sí, con el 3 a 0, comenzaron los festejos en el banco de suplentes que luego se extendieron a todo el campo de juego.

Colón lo hizo por primera vez, con Eduardo Domínguez como entrenador. El Sabalero se anotó en la historia del fútbol argentino con un funcionamiento digno de aplaudir.