El defensor Matías Caruzzo, de amplio recorrido en el fútbol argentino, anunció este jueves su retiro de la actividad a los 36 años, afectado por una lesión en la rodilla derecha.

El zaguero, campeón con Argentinos Juniors, Boca Juniors, San Lorenzo y Rosario Central, confirmó su decisión mediante una carta publicada en su cuenta de Instagram.

"Cierro una etapa importante de mi vida, la cual he disfrutado muchísimo, pero que lamentablemente este último semestre mi rodilla no me llegará seguir", lamentó Caruzzo en la publicación.

El defensor, de 36 años, arrastra una lesión en la rodilla derecha desde noviembre del año pasado y hace algunas semanas, en medio de la recuperación, se contagió de Covid-19. "La pasé mal, no podía ni caminar", resumen en una entrevista con TyC Sports.

Caruzzo se inició en Argentinos Juniors en 2005 y en el "Bicho Colorado" se consagró campeón del torneo Clausura 2010. Luego fue transferido a Boca Juniors, donde ganó el torneo Apertura 2011 y la Copa Argentina.

Su carrera siguió en San Lorenzo, donde participó de la Supercopa 2015, y antes de regresar a Argentinos quedó en la historia de Rosario Central por patear el último penal para ganar la Copa Argentina 2018.

Su publicación: