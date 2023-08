El dt del seleccionado campeón del Mundo, Lionel Scaloni, está demorando la publicación de la lista de convocados para los próximos dos partidos de Eliminatorias Sudamericanas porque existen algunos jugadores con molestias físicas, tales los casos del arquero Emiliano Martínez y el lateral izquierdo Marcos Acuña.

Aunque la mayoría de los 10 seleccionados sudamericanos no han revelado los nombres de sus citados, para esta época siempre se conoció cuales eran los convocados, sobre todo porque la fecha de 15 días de antelación al primer partido que exige la UEFA para ello ya está vencida.

De cualquier manera en los últimos tiempos se empezó a acostumbrar a elevar la lista en tiempo y forma ante quien corresponda pero no hacerla pública, algo que empezó a tomarse como práctica con las extensas prelistas tentativas en las que ya se van "reservando" a los que podrán formar parte de la nómina definitiva.

Y máxime en esta oportunidad en que la convocatoria va a ser amplia para permitir que muchos sub-23 que se sumarán a la lista de la selección mayor en realidad serán convocados para trabajar con el grupo dirigido por Javier Mascherano que empezará a entrenar con la mira puesta en el Preolímpico de Venezuela de enero del año que viene y otorgará solamente dos plazas para los Juegos de París 2024.

Mascherano ya consiguió un amistoso contra el seleccionado sub-23 de Bolivia el sábado 9 de septiembre y piensa citar a futbolistas que actúan en América y no en Europa, porque quiere ir conociendo a algunos jugadores que no tuvo bajo su órbita anteriormente. Por eso y aunque le gusta, no estará el ex River Plate Lucas Beltrán, hoy en la Fiorentina italiana.

Y de los clubes argentinos, la idea es convocar a no más de dos jugadores que estén actuando como titulares en las primeras divisiones de sus clubes.

En principio los que están en la mira del "Jefecito" entonces son estos futbolistas: Leandro Brey (Boca Juniors), Bruno Zapelli (Athlético Paranaense, de Brasil), Alan Velasco (Dallas FC), Marco Di Cesare (Argentinos Juniors), Marco Pellegrino (Platense), Exequiel Zeballos (Boca Juniors), Cristian Medina (Boca Juniors), Luca Langoni (Boca Juniors), Ezequiel Fernández (Boca Juniors), Pablo Minissale (Argentinos Juniors), Gonzalo Luján (San Lorenzo), Juan Sforza (Newell's Old Boys), Juan Nardoni (Racing Club), Lautaro Giaccone (Rosario Central), Aaron Quirós (Banfield) y Abiel Osorio (Vélez Sarsfield).