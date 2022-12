El valioso elogio del Pato Fillol al Dibu Martínez

Ubaldo Fillol, arquero del seleccionado argentino en el Mundial de 1978, aseguró que Emiliano Martínez tuvo "presencia ganadora" e hizo un mundial "muy bueno" en Qatar 2022.



"El 'Dibu' hizo un campeonato muy bueno. Siempre tuvo presencia ganadora y con ganas de demostrar todas sus condiciones", declaró en charla con Telam.



"Con sus atajadas reivindicó a los Amadeo Carrizo, a los Pato Fillol, a los Nery Pumpido, entre tantos otros, pero también está escribiendo su propia historia en el arquero del seleccionado argentino", continuó.

"En los penales me hizo acordar mucho a Goyco (Sergio Goycochea) que también nos llevó a una final de copa del mundo", agregó sobre el arquero oriundo de la ciudad de Mar del Plata.



"Sin dudas que con el título conseguido se metió en la historia grande de los arqueros del seleccionado argentino. Todos los que pasamos por ese arco tenemos un lugar de privilegio y él ya tiene el suyo", opinó.



"No me quedan dudas que tiene súper merecido el premio al mejor arquero del mundial por todo lo que hizo", cerró Ubaldo Matildo Fillol.