Con la renovación de Messi ya avanzada, según medios españoles, ahora el flamante presidente del conjunto catalán sueña con juntar al Diez con Cristiano Ronaldo, que estaría pensando en irse de Juventus.

Con la llegada de Joan Laporta a Barcelona, el club blaugrana comenzó con un proceso de cambio, que cuenta con la primordial tarea de renovar a Lionel Messi cuanto antes. Un año atrás, el astro argentino comunicó que quería irse del club de sus amores, pero con la aparición del nuevo presidente, Leo comenzó a pensar en quedarse.

Según aseguran medios españoles, la renovación de Messi ya está encaminada, y además de los cuatro refuerzos que ya presentó el conjunto español, ahora Laporta piensa en cumplir con el sueño de cualquier amante del fútbol: ver a los dos mejores futbolistas de la última década juntos en un mismo equipo.

Hace unos días, CR7 declaró que ya tiene el futuro asegurado y que, a partir de ahora, lo económico no es la prioridad en su vida, lo que hace pensar que el desafío de jugar con Messi podría seducirlo: "Llevo 18 años jugando a un alto nivel. Si estuviera empezando ahora, con 18 o 19, tal vez no dormiría pensando en mi futuro. Pero a los 36 años lo que venga será para bien, sin importar si me quedo o me voy (de la Juve), eso no es lo más importante ahora. Ahora estoy centrado en la Eurocopa".

Según AS, "el plan secreto de Laporta" para lograr la incorporación del crack luso incluye dar a dos futbolistas a la Juventus, cuyos nombres saldrían entre Coutinho y Griezmann o Sergi Roberto. Y se piensa que la ficha se cubriría con los dos salarios de los jugadores que podrían emigrar hasta Italia.