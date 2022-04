Luego de que Cristiano Ronaldo informara este lunes en sus redes el fallecimiento de uno de los bebés que esperaba con su mujer, Georgina Rodríguez, su equipo, el Manchester United, se enfrentaba con el Liverpool en Anfield, estadio de los de Klopp. Allí, la hinchada, y el mismo técnico del líder de la Premier, ovacionaron al luso en el minuto 7 (por su icónico dorsal), como forma de apoyo en este momento tan duro.

Las imágenes en televisión fueron emocionantes, ya que además de los aplausos, se escuchó la famosa canción "You never walk alone", y se vieron camisetas del delantero en las gradas.

Como agradecimiento, Cristiano, posteó en sus redes el video de la ovación, junto a un texto que dice: "Un mundo... Un deporte... Una familia universal. Gracias Anfield. Mi familia y yo no olvidaremos nunca este momento de respeto y compasión".