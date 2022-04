Una luz amarilla se encendió y titila en París y también en la Argentina. Lionel Messi sufrió una nueva lesión y será baja para el duelo de este miércoles ante el Angers, donde el París Saint Germain podría matemáticamente proclamarse campeón de la liga francesa, al sufrir una inflamación en el talón de Áquiles izquierdo.

"Leo Messi sigue en tratamiento por una inflamación del talón de Áquiles izquierdo. Se hará un nuevo estudio en 48 horas", se recoge en el parte médico facilitado por el PSG.

El argentino, que cumple su primera temporada en el PSG, disputó el último domingo los noventa minutos del clásico ante el Marsella, con victoria del equipo capitalino (2-1). Ante el Angers, por los 15 puntos de ventaja que lleva el PSG sobre el Marsella, a seis jornadas del final, el conjunto de Messi para campeonar debería conseguir mejor resultado que el equipo marsellés en su duelo contra el Nantes.

Pese a esto, el último tramo de la temporada de PSG es considerada casi como un fracaso por los hinchas y la dirigencia. Según anunció el diario L’Equipe, PSG planea desprenderse de varios jugadores de la actual plantilla, entre ellos, tres de los cuatro argentinos que tiene en el plantel: Ángel Di María, Leandro Paredes y Mauro Icardi, y así sólo quedaría Lionel Messi.

Las lesiones no hacen más que sumar al malestar. El DT Mauricio Pochettino se sigue llevando los cuestionamientos al no cumplir con el objetivo máximo de ganar o al menos llegar a la final de la Champions League. No sólo eso, sufrió una humillante eliminación en octavos de final en París ante Real Madrid.