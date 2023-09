El clásico de la división Reserva entre Newell's Old Boys y Rosario Central, que se iba a disputar este miércoles a las 11, fue suspendido una hora antes del comienzo luego de que el plantel auriazul decidiera no viajar al Coloso Marcelo Bielsa para disputar el encuentro de la séptima fecha del torneo Proyección.

Según trascendió, el plantel canalla no asistió al compromiso al entender que no estaban dadas las condiciones de seguridad para jugar el encuentro. Cabe recordar que el partido se iba a disputar con público en una de las plateas.

A pesar de la ausencia del equipo visitante, Newell's se va a presentar igual junto a los árbitros y firmarán planilla certificando que el rival no se presentó al partido. “Desde Central dijeron que no vienen por el público. Estaba comunicado y acordado lo del público. ¿Cómo no lo van a saber? La Copa Proyección siempre se juega con público”, sostuvo Sharon Romero.

“Es lamentable, hay que estar a la altura”, dijo la vocera quien además aseguró que estaban garantizadas las condiciones 100 policías y 40 seguridad interna, más bomberos en el operativo.