Facundo Buonanotte vuelve a ser noticia. Después de que este martes se confirme su presencia en el Mundial Sub 20, ahora el Brighton, menos de un día después, cambió su postura y finalmente no lo cederá. El conjunto inglés le dijo que sí al futbolista pero luego que no a la AFA, según informó Gastón Edul.

El periodista, quien había confirmado también la autorización, contó que los ingleses quieren liberar al ex Rosario Central recién el 21 de mayo, con el torneo ya empezado.

A pesar de la mala noticia tanto para el jugador, que había presionado para estar, como para el equipo de Javier Mascherano, Luka Romero, el jugador de Lazio, sería quien lo reemplace en el certamen. La lista sale en las próximas horas.