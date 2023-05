Luego del ancho de espadas que jugó Chiqui Tapia para que Argentina sea sede del Mundial Sub 20 y con ello la selección sea clasificada por anfitriona, comenzaron otras gestiones: convencer a los clubes de las principales ligas del mundo para que cedan a los pibes argentinos.

Estas batallas son de Mundial Sub 20, ya que para las selecciones mayores los clubes no pueden ofrecer resistencia a que los futbolistas representen a su país. Manchester United ya comunicó la negativa para ceder a Alejandro Garnacho y Real Madrid hizo lo propio con Nicolás Paz. Brighton también había dicho que no prestaba a Buonanotte pero se retractaron.

“Hizo mucha fuerza y habló con el DT, lo dejan venir por su insistencia”, comentó este martes al mediodía el periodista Gastón Edul sobre el caso Buonanotte. El tano Roberto de Zerbi es el entrenador del club inglés que le dio el OK al ex Central para que juegue el Mundial pese a ser uno de los jugadores que tiene en consideración para la Premier League.

Es una buena noticia para Javier Mascherano, que viajó a Europa hace 7 días para gestionar personalmente por estos jugadores. Vale recordar que el ex emblema de la Selección Argentina había renunciado al puesto de Director Técnico en febrero de 2023, luego de que sus dirigidos fueran eliminados en primera ronda del Sudamericano Sub 20 y con ello quedaran fuera del mundial.

Ni Scaloni ni Tapia estuvieron de acuerdo con la decisión del “jefecito” y le pidieron que revise su decisión. Tras problemas políticos entre Indonesia y FIFA, el Chiqui le ofreció al presidente Infantino la posibilidad de hacer el mundial en Argentina. La asociación madre del fútbol aceptó, la albiceleste clasificó y Mascherano volvió al mando de la Sub 20.

Con la autorización del Brighton & Hove Albion, el equipo de Masche ya tiene al Nº 10 Facundo Buonanotte, que muy probablemente haga dupla con su ex compañero Alejo Veliz, el ‘9’ Canaya que también transita un gran presente en el equipo de Miguel Ángel Russo.

El miércoles pasado, Buonanotte convirtió su primer gol en Premier League e hizo el festejo de “fusión” que tenía junto a su ex dupla, pero sin él. El reencuentro está a la vuelta de la esquina, y será con la camiseta de Argentina.