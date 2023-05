El Bambino Pons, conocido por sus icónicos relatos con cantos específicos para ciertos jugadores, se hizo viral en estas últimas horas por un blooper mientras transmitía el partido entre Brighton y Everton por la Premier League.

Iban 35 minutos cuando un contraataque rápido del equipo visitante terminó en los pies de Abdoulaye Doucouré. Rápidamente se la dejó a Dwight McNeil, que enganchó dentro del área, se acercó por la línea de fondo hacia el arco y un pase rebotó en el arquero Jason Steele y se metió. El delantero salió a gritar el 3-0 para su equipo, ante el conjunto donde se destaca Alexis Mac Allister.

Sin embargo, el Bambino Pons no vio lo mismo. Su relato tuvo un pequeño desajuste y por eso lo castigaron en Twitter. Así lo narró: “McNeil frenó, tiró el centro, la pelota rebotó en el arquero y hay córner. Piden penal, eh. Goool, goooool. La pelota rebotó en el arquero o en un rival, fue en contra. Hasta me pareció córner, creo que pegó en Steele, que no hizo más que meterla”.

No hay remate.