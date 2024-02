El ex delantero de Newell's Old Boys, Djorkaeff Reasco, no tuvo una buena experiencia en el fútbol argentino y volvió a Ecuador para recuperar el nivel que lo llevó a la Selección Nacional.

El futbolista de Instituto dejó Córdoba para firmar por una temporada con el Barcelona de Guayaquil, en condición de préstamo con opción de compra.

En agosto pasado, la Lepra realizó una cesión con cargo y de forma definitiva los derechos federativos y el 20% de los derechos económicos sobre el pase del jugador, formalizando un vinculo contractual hasta diciembre del 2026.

No obstante en diciembre del 2024, Newell's podrá hacer uso de la cláusula de recompra, en caso que La Gloria decida no adquirir el 30% restante que poseen los rosarinos. El 50% de los derechos económicos siguen perteneciendo a Liga de Quito, club de donde surgió el delantero.

En Argentina, Reasco disputó un total de 49 partidos (la mayoría en el conjunto rojinegro), sumó un total 1.809 minutos, con cuatro goles y cuatro asistencias. Ahora buscará recuperar su nivel en Ecuador.