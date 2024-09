San Marino es el peor clasificado en el Ranking FIFA y llevaba 20 años sin conocer la victoria. El jueves 5 de septiembre, venció a Liechtenstein 1 a 0 por el Grupo D1 de la UEFA Nations League con un argentino entre sus filas.

Dante Rossi charló con Pressing Deportivo por Sì 98.9 y contó su historia: “Yo nací en Guerrico, partido de Pergamino, tuve la suerte de estar un par de años en Newell's, pero era muy joven, estaba en otra posición y no me vieron tanto pero fue una linda experiencia además pude conocer a Jorge Bernardo Grifa quien me inculcó y ayudó mucho en el fútbol”. “Llegué a Europa con 32 años y bueno, no es normal pero tuve un problema con la ciudadanía”, reconoció.

El zaguero explicó cómo llegó a defender los colores del principado: “Se dio la posibilidad porque acá en selección había dos argentinos jugando en su momento, Adolfo Girchi y Danilo Rinaldi. Adolfo es de Guerrico también y en su momento habíamos hablado porque él sabía que mi bisabuelo había nacido en San Marino y que yo podría tener la ciudadanía. Él les mostró vídeos al staff y a Massimo Bonini, que es un exjugador sanmarinense, el más importante de acá de San Marino porque jugó en la Juventus, ha sido campeón del mundo contra Argentinos Juniors y en su momento estaba en la federación viendo mis vídeos jugando en Atlético Pujato y le interesó”. Y siguió: “En el 2014 no se pudo dar, yo seguí jugando en Atlético y después en Centenario San José de la Esquina y en el 2019 tuve la suerte que gracias a Dios se aprobó una bendita ley y emprendimos viaje con mi señora”.

“Por lo pequeño del país esto es algo que quedará para siempre en la historia. Por ahí uno con la vorágine del día a día no se da cuenta de lo que se consiguió. Hacía 20 años que no se ganaba y nunca en la historia se había ganado un partido oficial”, comentó Rossi quien no se olvida de su tierra: “Por ahí se hizo revuelo en todo el mundo y en Argentina gracias a Dios también, que es mi país de origen y es mi vida, es mi mundo, pero bueno San Marino me acogió con los brazos abiertos”.

El guerriquense remarcó su satisfacción por el triunfo ante Liechtenstein: “Yo le había dicho a mi señora no me quiero retirar sin ganar un partido en la selección y bueno gracias a Dios se logró y pude estar todo el partido”. “Lo de la cinta de capitán, si está o no está, es obviamente que es un orgullo estar ahí de subcapitán, uno ayudar siempre de donde toque y lo importante que mis compañeros me tienen mucha confianza”, continuó.

El seleccionado de San Marino obtuvo mucha popularidad en los últimos tiempos en redes sociales gracias a cuentas que decidieron apoyar al equipo peor ranqueado del mundo y generó una comunidad grande dentro del fútbol. A raíz de esto, Rossi comentó: “No consumo redes sociales pero si me llegan fotos y demás de amigos de todo lo que se escribe y se dice eso nos llega siempre. Conozco esa cuenta (por @SanMarinoTeam en X), sé que el chico lo hace de un modo respetuoso y seguramente él y las otras redes sociales que tenemos en San Marino son parte de todo esto”.

Para finalizar, el zaguero contó su experiencia viviendo en el principado: “Uno extraña las cosas que uno hacía día a día, las juntadas. Acá se vive muy tranquilo en la etapa que estamos pasando con mi señora y con nuestra hija en familia para nosotros estar acá es un privilegio pero se extraña Argentina”. “Extraño el buen asado porque la carne es totalmente diferente y juntarse con los amigos son cosas impagables”, concluyó.