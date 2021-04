River derrotó a Atlético Tucumán por 2 a 1, este miércoles por la noche, y avanzó a los octavos de final de la Copa Argentina, donde lo espera Boca Juniors.

En el estadio Ciudad de La Plata, a puertas cerradas, el equipo de Marcelo Gallardo diseñó un buen primer tiempo, que le permitió sacar la renta suficiente como para asegurarse la victoria y el pasaje a la siguiente ronda.

El juvenil atacante Federico Girotti, quien asumió protagonismo ante la lesión que marginó al cordobés Matías Suárez, anotó un doblete (Pt. 11m. y 21m.) para adelantar en la pizarra al ‘Millonario’.

Atlético Tucumán, a las órdenes del DT Omar De Felippe, mejoró en la segunda parte y consiguió el descuento, a través de una media vuelta de Leonardo Heredia (St. 19m.).

De esta forma, en octavos de final, será el primer cruce de la historia de la competencia federal entre ambos gigantes del fútbol argentino. River, ganador de la última edición 2019, lleva 24 encuentros sin perder en el marco de este certamen.

Resumen:

16avos: Atlético Tucumán 1 - River 2

Formaciones:

River Plate: Franco Armani; Gonzalo Montiel, Paulo Díaz, Jonatan Maidana y Fabrizio Angileri; Agustín Palavecino, Enzo Pérez y Nicolás De la Cruz; Julián Alvarez, Federico Girotti y Lucas Beltrán. DT: Marcelo Gallardo.

Atlético Tucumán: Cristian Lucchetti; Marcelo Ortiz, Santiago Vergini, Guillermo Ortiz y Gabriel Risso Patrón; Guillermo Acosta, Franco Mussis, Cristian Erbes y Nicolás Aguirre; Ramiro Carrera; Javier Toledo. DT: Omar De Felippe.

Cambios en el segundo tiempo: antes del comienzo; Ramiro Ruiz Rodríguez por Aguirre y Leonardo Heredia por Mussis (AT); 10m. Mauro Osores por Vergini (AT); 30m. Rafael Borré por Julián Alvarez y Bruno Zuculini por Beltrán (RP); 32m. Oscar Benítez por Carrera (AT); 44m. Augusto Lotti por Erbes (AT)

Amonestado: Mussis (AT)

Cancha: Estadio Ciudad de La Plata

Árbitro: Ariel Penel.