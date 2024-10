El entrenador argentino Claudio Borghi se refirió al mal momento de la selección de Chile, la cual dirigió entre 2011 y 2012, y lo emparentó con las Sociedades Anónimas Deportivas que reinan en el fútbol trasandino.

La ´Roja´ atraviesa un complicado presente en las Eliminatorias Sudamericanas para la Copa del Mundo de Estados Unidos, México y Canadá 2026 donde está ultimo con solo cinco unidades. Las posibilidades de ausentarse por tercera vez consecutiva en un Mundial aumentan y el entrenador argentino Ricardo Gareca se encuentra en la cuerda floja tras la derrota ante Brasil.

En medio de este mal momento, fue Claudio Borghi que relacionó directamente el presente de la selección chilena con las SAD: “Es una consecuencia de falta de trabajo e inversiones. No quiero meterles la culpa a los clubes, pero las SAD trajeron poco trabajo en cadetes e inferiores. Hoy no sabemos quiénes son los presidentes o los dueños de los clubes”.

“Son montón de consecuencias que te llevan a este lugar de incertidumbre. Los manejos de las SAD hacen que haya renuncias que no son claras y salidas por problemas de salud que no se saben si son ciertos” agregó el ex delantero de Argentinos Juniors.

El entrenador de 60 años continuó con su arremetida a las SAD y sentenció: “Las Sociedades Anónimas Deportivas son lamentables. Acá en Chile no hay Reservas y obligan a poner un Sub21 por equipo. Clubes que no los tienen y deben traer uno”.

Por último, Borghi se refirió al director técnico Gareca: “Cuando llegó su objetivo era clasificar al Mundial, pero no tiene injerencia en el trabajo de menores, algo que es fundamental. Hoy estamos últimos y bastante lejos de los varios puestos de clasificación. Si mañana perdemos, el panorama será bastante oscuro”.