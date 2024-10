Luego de la derrota por uno a cero ante Perú, el DT de la Selección de Uruguay, Marcelo Bielsa, se expresó sobre las críticas que recibió por parte de algunos jugadores simbólicos de la Celeste, como Luis Suárez.

“Creo que lo que pasó en la semana no condiciona y no lo vinculo con cómo jugamos", comenzó destacando el rosariono, y continuó: "Respecto de cómo opero sobre mí toda la situación, yo no ingoro todo lo que pasó y sé que mi autoridad queda de algún modo afectada, pero la preparación del partido yo la hice con máxima seriedad y la respuesta que encontré en los jugadores fue la misma que encontré siempre desde que empecé a trabajar en la selección”.

Luego, el DT charrúa dijo: “No alteró para nada la convicción con la que se preparó el partido, el profesionalismo y el funcionamiento del grupo y el cuerpo técnico para la preparación del partido fue igual que siempre. Para resumir, lo que sucedió no tuvo efecto en el rendimiento, en la preparación del partido, en la actitud con la que se afronto. Todos actuamos con máxima seriedad, por supuesto que no ignoro todo lo que pasó”.

“En el fútbol, todos sabemos cuando las cosas son positivas. Lo son cuando los equipos o los cuerpos técnicos que están en entredicho. Quien está en entredicho soy yo, entonces, evaluar los efectos de todas estas cuestiones implica referirse a ellas, recorrerlas, explicarlas, y todo eso, a mí no me gusta hacerlo. Prefiero no hacerlo. Sí le digo claramente que se evaluó la forma en que yo ejerzo la conducción del grupo”, concluyó Bielsa, en conferencia de prensa.