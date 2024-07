Por el partido de ida de la tercera fase de la Copa Santa Fe, Coronel Aguirre venció por 2 a 0 a Argentino en el Ezequiel Pocho Lavezzi. César Amarilla en el primer tiempo y Gerardo Pollachini de penal en el complemento le dieron un triunfo clave a los de Villa Gobernador Gálvez.

Desde el arranque los locales se mostraron superiores y fueron rápidamente en busca de la apertura del marcador. Sin embargo, esto no ocurrió y con el correr de los minutos la visita se fue acomodando generando algunas situaciones de peligro.

Cuando la primera mitad se iba sin emociones, una floja respuesta del arquero Salaito tras un tiro libre fue capturada por Amarilla que definió solo para irse al entretiempo con la ventaja. El gol casi en la puerta del vestuario golpeó duro a los dirigidos por Daniel Fagiani.

Lo mejor de Aguirre se vio en la segunda mitad. Más aún cuando a los 4 minutos, Pollachini cambió un claro penal por gol y puso el 2 a 0 que fue a festejar cerca del banco visitante tras una discusión con parte del cuerpo técnico en el primer tiempo.

Con la ventaja, el local manejó el partido a su voluntad y nunca corrió riesgo de empate. El correr de los minutos hizo notorio el desgaste de ambos equipos y el juego se fue apagando hasta el pitazo final.

El próximo domingo se verán las caras nuevamente en el José Martín Olaeta para definir quién avanza a los octavos de final.

Resultados

Coronel Aguirre 2-0 Argentino

Libertad de San Jerónimo 2-2 Atlético Tostado

Juventud de Esperanza 1-1 Giuliani FC

Montes de Oca 2-4 Ferrocarril del Estado

Argentino de Las Parejas 1-5 Susanense

Centenario de San José de la Esquina 1-1 Central Córdoba

Belgrano de Serodino 0-1 Sportivo Las Parejas

Peñarol de Rafaela 0-0 Unión de Sunchales

Juventud Pueyrredon de Venado Tuerto 1-0 Racing de Teodelina

Martes 2 / 20hs - Náutico El Quillá vs 9 de Julio de Rafaela (Estadio Club Nobreza de Recreo)

Partidos de vuelta

Miércoles 3 de julio

20:00 - Central Córdoba vs Centenario de San José de la Esquina

21:00 - Sportivo Las Parejas vs Belgrano de Serodino

21:00 - Racing de Teodelina vs Juventud Pueyrredon de Venado Tuerto

Martes 9 de julio

16:00 - Unión de Sunchales vs Peñarol de Rafaela.

Sabado 6

15:00 - Ferrocarril del Estado vs Montes de Oca

Domingo 7

15:00 - Juventud de Esperanza vs Giuliani FC

15:30 - Susanense vs Argentino de Las Parejas

15:30 - Argentino vs Coronel Aguirre

16:00 - Atlético Tostado vs Libertad de San Jerónimo

Martes 9

15:00 - 9 de Julio de Rafaela vs Náutico El Quilla