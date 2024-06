En la previa de la Copa América de Estados Unidos 2024, el capitán de la Scaloneta, Lionel Messi, habló sobre la Selección y reveló una particular anécdota sobre la final del Mundial Qatar 2022 contra Francia.

"Por ahora no la vi. Capaz que más adelante, en algún momento. Mis recuerdos están todos acá (señalándose la cabeza), la vivo de la manera que la tengo acá y recuerdo lo que recuerdo. Hay muchas cosas que por ahí se me escapan, pero bueno, por ahora me quedo con lo que con lo que tengo sin repasarla", indicó el rosarino, en diálogo con Infobae.

Asimismo, el campeón del mundo se refirió a la gran atajada de Emiliano Martínez a Kolo Muani: "La última jugada del Dibu, por ejemplo, no la viví de la manera que la vivió la mayoría, porque fue una jugada tan rápida. Yo por ahí estaba lejos y no la veo bien y al mismo tiempo sale la contra que me cae la pelota a mí y terminamos con el cabezazo de Lautaro. Entonces no la sufrí de la manera que la sufrieron todos".

“Obviamente la vi después repetida mil veces. Te van apareciendo y a los días de haber sido campeones, mucho más. Miraba repeticiones de un montón de jugadas, pero del partido, de los 90 minutos, de la prórroga, penales y todo eso, no”, señaló.

Por último, Messi hizo un balance de los obtenido con la Selección: “Al ser campeón del mundo te sentís realizado. Conseguí todo, pude lograr conseguir los objetivos y los sueños que tenía, y el poder decir eso es muy difícil. Ese 'ya está' es la definición justa y lo que sentía en ese momento, porque era lo que faltaba para... Ya está”.