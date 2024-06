Enzo Fernández finalmente no podrá ser parte de la Selección Argentina Sub-23 en los Juegos Olímpicos de París 2024. Su deseo y el de Javier Mascherano de poder jugar el torneo se truncó luego de que Chelsea no lo autotizara para no perderse la pretemporada junto al resto de sus compañeros.

A diferencia de los equipos del fútbol argentino, en Europa no están obligados a ceder a sus futbolistas y Chelsea no dudó como tampoco lo hizo Manchester United con Alejandro Garnacho por el mismo motivo.

El Brighton sí autorizó la presencia de Valentín Barco, luego de un gran torneo preolímpico. Sin la posibilidad de poder contar con el campeón del mundo, muy probablemente el mediocampo será muy similar al que dijo presente en el Torneo Preolímpico de Venezuela.

Thiago Almada, Equi Fernández, Cristian Medina, Juan Ignacio Nardoni y Claudio Echeverri sumado a las inclusiones de Alan Varela y Santiago Hezze.