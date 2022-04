Debido a la enfermedad degenerativa que atraviesa Carlos Salvador Bilardo y del fuerte vínculo que tenía con Diego Maradona, el Doctor hasta ahora no sabía de la muerte del exf utbolista ocurrida en noviembre de 2020. Después de muchos recaudos para que no le impactara la noticia, Bilardo se enteró.

Su hermano Jorge contó cómo el ex DT de la selección se anotició por medio de un grupo de personas, entre ellas, los campeones del '86 y médicos que lo cuidan. "Él ya se había avivado porque veía banderas en todas las canchas por la tele y preguntaba si había pasado algo con Diego. Eso desde hace tres o cuatro meses. Cuando preguntó, los muchachos le dijeron que había tenido un paro cardíaco. Se lo dijeron como de pasada y siguió la conversación", relató en Super Deportivo Radio.

Según contó Jorge no tuvo reacción. "Fue como esperando la noticia. Sabía, viste. Hoy no dice nada al respecto". La idea en principio era no darle la noticia tipo shock para que no la asimilara mal y pudiera perjudicar su delicado estado de salud. Se pensó que con el tiempo se lo van a ir diciendo, e incluso que se iba a dar cuenta solo. Bueno, algo de eso sucedió y sin generar complicaciones.