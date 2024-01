Rosario tiene todo listo para ser sede de la Copa Davis en llave que enfrentará a nuestro combinado ante su par de Kazajistán. La cita será el próximo 3 y 4 de febrero en el Jockey Club.

Este martes se realizó la conferencia de prensa en la que se presentó el evento. En el Hipódromo estuvieron presentes el subsecretario de Deportes de La Nación, Ricardo Schlieper, el vicepresidente de la Asociación Argentina de Tenis, Mariano Zabaleta, el gobernador de la Provincia, Maximiliano Pullaro, el intendente de la Ciudad, Pablo Javkin y el capitán argentino de Copa Davis, Guillermo Coria.

El Intendente de Rosario manifestó que “para nosotros es poner a la ciudad en el mundo”; mientras que el mandatario provincial remarcó que “Rosario es solidaridad, deporte, arte, cultura y turismo, y este fin de semana podemos mostrarlo desde ese lugar”.

Por su parte, quien comanda al equipo nacional que disputará el próximo fin de semana la serie con la ilusión retornar al grupo mundial, sentenció que “la Argentina es favorita”. Guillermo Coria, ex número 3 del mundo, habló con Pressing Deportivo post conferencia de prensa y añadió, visiblemente emocionado, que “esto es muy importante para la Ciudad y la Provincia, me pone muy contento porque es lugar donde elegí vivir y donde nacieron mis hijos”. También se encargó de aclarar que no tomó la decisión de quienes serán los singlistas.

Al combinado nacional lo integran Francisco Cerundolo, Sebastián Báez y Tomás Etcheverry como singliatas, y Máximo González y Andrés Molteni son los doblistas.